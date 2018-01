Loterij voor een plekje op een stembureau

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de loting voor die 120 plekken mogen ook kandidaat-raadsleden meedoen. In juni 2017 besloten toenmalig waarnemend burgemeester Piet Zoon en zijn wethouders nog dat er geen kandidaten op het stembureau mochten zitten. Het argument was toen dat mensen die hun stem zouden uitbrengen daardoor zouden worden beïnvloed. Maar dat besluit is nu teruggedraaid.

Mix van ervaren en onervaren

Dat is gebeurd op verzoek van de gemeenteraad. Die stelde in november nog dat er door dit besluit een groot aantal ervaren stembureauleden dreigen weg te vallen. Maar dat betekent niet dat raadsleden automatisch verzekerd zijn van een plekje op een stembureau. Ook zij moeten meedoen aan een loting. Daarvan zijn er twee: een voor nieuwkomers en een voor ervaren stembureauleden. Verder moet iedereen die op 21 maart in Reimerswaal op een stembureau wil zitten een cursus volgen en slagen voor een toets.

De Nationale Kiesraad adviseert al langer om geen kandidaat-raadsleden op stembureaus te laten zitten. De verwachting is dat dit advies in 2019 wordt vastgelegd in nieuwe wetgeving.