Gecombineerde peuter-kleuterklas groot succes

De Twijn is vorig schooljaar begonnen met de gecombineerde klas en ervaart het als een groot succes. "Ik heb nog geen enkele ochtend een huilend kindje in groep één gehad", zegt juf Els de Smet. "De overgang is geleidelijker. Je kunt in deze klas zijn waar je zin in hebt. Heb je zin om te spelen, dan mag dat. Maar als je al meer wilt leren, dan kan dat ook", legt ze uit.

Anna was nog maar drie, maar toch al ontzettend toe aan de basisschool." Shirley Portier, moeder

Moeder Shirley Portier is blij dat ze haar dochter Anna naar deze klas laat gaan. Ze merkte dat haar dochter toe was aan een nieuwe stap. "Vorig jaar was ze nog maar drie, maar toen merkte ik dat ze toe was aan wat meer leren. Toen ze de ochtenden mee ging lopen op deze school, zag je dat dat klopt. Ze kreeg hier al eerder de mogelijkheid om wat te leren", zegt ze.

'Leeftijd is niet meer belangrijk'

Dat de kalenderleeftijd van het kind gedeeltelijk wordt losgelaten is nieuw op de basisschool. In de gecombineerde klas wordt per activiteit gekeken welke kinderen daar het beste bij passen. Vaak is dat een mix van drie- en vier-jarigen. "Kinderen hoeven dus niet vier jaar te zijn voordat ze een voet over de drempel hier zetten. Vaak is dat al een grote stap. We maken die nu kleiner en wie al verder wilt leren krijgt de mogelijkheid en wil nog even peuter wil zijn, kan dat ook", zegt basisschooldirecteur Richard Bertram.