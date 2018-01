Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: stembureau, uitgeklede kazerne en pulsvisserij

Goedemorgen. Het is woensdag 17 januari 2018. Dit is het nieuws in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland) Loten voor plekje Een plekje op een stembureau is in Reimerswaal zo populair dat de gemeente moet loten om de beschikbare plekken te verdelen. Om inwoners meer te betrekken bij de verkiezingen van 21 maart, had de gemeente een oproep gedaan aan mensen om zich op te geven. Tot nu toe zijn er 180 aanmeldingen terwijl er maar 120 plekken beschikbaar zijn. Lees ook: Loterij voor een plekje op een stembureau Mariniers oefenen in Brouwershaven (foto: Omroep Zeeland) 'Uitgeklede kazerne' Er klopt niets van de kritiek van de militaire vakbond AFMP op de plannen voor de marinierskazerne. Dat zegt oud-militair en VVD-Kamerlid André Bosman uit Middelburg. Lees ook: 'Er klopt niets van kritiek vakbond op marinierskazerne' De peuters en kleuters zitten in deze klas door elkaar (foto: Omroep Zeeland) Onderwijs op maat Een klas waar je als 3-jarige peuter al een beetje kleuter mag zijn. Maar ook waar je als 4-jarige kleuter nog een beetje peuter mag zijn. Op basisschool De Twijn in Terneuzen kan dat in groep 1. Lees ook: Gecombineerde peuter-kleuterklas groot succes Vissershaven in Vlissingen (foto: Leo Blok) Pulsvisserij Zeeuwse vissers zijn geschokt dat het Europees Parlement een einde wil maken aan de pulsvisserij in Europa. Hun toekomst is opeens onzeker geworden. Ook veel politici hebben met ongeloof gereageerd op het besluit. Lees ook: Verbod pulsvisserij: ongeloof bij vissers en politici Schapen op dijk bij Zoutelande (foto: Desiree Hoondert) Weer Vandaag breekt af en toe de zon door. Er valt ook zo nu en dan een bui, mogelijk met hagel, onweer en tijdens de ochtenduren lokaal ook met natte sneeuw. Vanmiddag neemt de buiigheid wat af. Het wordt dan maximaal 7 graden. Er waait een stevige westenwind, direct aan zee is deze hard, kracht 7. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en tegen de ochtend volgt regen. De wind trekt nog wat verder aan en het wordt minimaal 5 graden.