Kerkhove wint in eerste ronde dubbeltoernooi Australian Open

Kerkhove in actie op de US Open (foto: Twitter Tim Colijn)

Kerkhove werd zondag uitgeschakeld in het enkelspel van de Australian Open, maar maakte als eerste reserve nog kans op deelname in het dubbelspel. Woensdag kreeg ze een uur van te voren te horen dat ze mocht spelen nadat Christina McHale en Shelby Rogers zich terugtrokken.

Enkelspel

De uit Zierikzee afkomstige tennisster verloor zondag in de laatste kwalificatieronde in twee sets van de 19-jarige Russin Anna Kalinskaya. Kerkhove haalde tot nu toe één keer het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Dat was vorig jaar in New York bij de US Open. Ze verloor toen in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea.

