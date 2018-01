Deel dit artikel:











Fietser gewond bij aanrijding met auto in Goes

Bij een aanrijding in Goes is vanmorgen een 48-jarige inwoner van Kapelle gewond geraakt. De Kapellenaar fietste rond 08.10 uur over de Abbekindersezandweg toen hij in botsing kwam met een automobilist.

Ambulance op uitvoegstrook - archieffoto (foto: OZ) De 48-jarige fietser kwam ten val en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto, een 62-jarige man uit Uithoorn in Noord-Holland, bleef ongedeerd, zijn auto raakte bij het ongeluk wel beschadigd. Ook was er brandstof of olie op het wegdek terechtgekomen. De brandweer heeft het wegdek gereinigd.