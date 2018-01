Politie: overleden fietser stierf een natuurlijke dood

Toen de gewonde fietser werd gevonden zijn de politie, brandweer, de ambulancedienst en de traumahelikopter uitgerukt. Maar de hulp kwam te laat, hij overleed ter plaatse.

Onderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van dit sterfgeval. Zo is een sporenonderzoek uitgevoerd en zijn diverse mensen verhoord. Ook is een sectie op het lichaam van de man uitgevoerd.

Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de 45-jarige man uit Zonnemaire een natuurlijke dood is gestorven. Zijn dood en de val van zijn fiets zijn volgens de politie een samenloop van omstandigheden. Er is geen sprake van een misdrijf. Het politieonderzoek is afgesloten.

