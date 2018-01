Groot onderhoud voor Zeeuwse bruggen en sluizen

Krammersluizen bij Tholen (foto: Omroep Zeeland.)

De toenemende leeftijd van de objecten zorgt ervoor dat de kans op storingen toeneemt, aldus minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Ook de gebruikte ICT-middelen in de bruggen en sluizen zijn volgens de politica toe aan vervanging. In de nieuwe systemen komen onder meer sensoren die ervoor moeten zorgen dat storingen vroegtijdig verholpen kunnen worden.

Verduurzaming

Daarnaast wordt ook ingezet op verduurzaming van de bruggen, tunnels en sluizen. Zo worden installaties die veel energie verbruiken om bijvoorbeeld sluisdeuren te openen, vervangen door zuinigere oplossingen.

De start van de grootscheepse aanpak gebeurt in Zuid-Holland, de provincie met de meeste bruggen en tunnels. Het programma gaat naar verwachting zo'n 9,5 miljard euro kosten. Hoeveel geld daarvan bestemd is voor de projecten in Zeeland is niet bekend.