Dit is onderwijs op maat: Karel doet in 4-vwo al eindexamen Duits

Hij zit nog maar in de vierde klas van het vwo, maar doet dit jaar toch al eindexamen Duits. De 15-jarige Karel Vermue uit 's-Heerenhoek is tweetalig opgevoed en kan daarom een heleboel Duitse lessen overslaan. Het Ostrea Lyceum in Goes paste zijn rooster aan zodat hij Duits volgt samen met leerlingen uit 6-vwo.

Dat het onderwijs meer en meer inspeelt op de behoeften van leerlingen, komt de laatste jaren sterk opzetten. Inmiddels is 'onderwijs op maat' op de middelbare scholen niet meer weg te denken. Waar vroeger het rooster bij uitzondering werd aangepast voor bijvoorbeeld een topsporter, gebeurt het nu bij tientallen leerlingen per school. Uit een belronde langs alle Zeeuwse middelbare scholen blijkt dat elke school een vorm van maatwerk aanbiedt. Scholen maken er een speerpunt van om zich flexibel tegenover leerlingen op te stellen. Roosters worden aangepast zodat bijvoorbeeld vmbo kader-leerlingen een aantal theorievakken op een niveau hoger kunnen volgen. Leerlingen motiveren om extra vakken te volgen Maar er zijn ook veel leerlingen die een extra vak willen volgen. "Dat kan en mag bij ons, want dat is vaak de manier om leerlingen gemotiveerd te houden", zegt Carin Gabriels van het Ostrea Lyceum. Voor het volgen van extra vakken is bij alle scholen tot op zekere hoogte ruimte. Er zitten natuurlijk grenzen aan die flexibiliteit. Maar scholen proberen zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van leerlingen en te schuiven waar dat kan. Dat gebeurt niet alleen op de middelbare school, ook basisscholen bieden onderwijs op maat. Zo wordt er op basisschool De Twijn in Terneuzen niet gekeken naar de leeftijd van de kinderen, maar vooral naar de ontwikkeling. Zo zitten soms 3- en 4-jarigen samen in één groepje en doen ze dus dezelfde activiteit. En dat bevalt goed. Lees ook: 'Ik heb nog geen ochtend een huilend kindje in mijn groep gehad'