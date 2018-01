Deel dit artikel:











Emergis kampt met technische problemen na blikseminslag

Op het terrein bij Emergis in Kloetinge is afgelopen nacht de bliksem ingeslagen in twee bomen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar is wel 'veel materiële schade ontstaan', aldus een woordvoerder van de geestelijke gezondheidsinstelling.

(foto: Omroep zeeland) Piepers onbetrouwbaar De ondergrondse kabels op het terrein zijn beschadigd geraakt met als gevolg dat piepers die medewerkers dragen onbetrouwbaar zijn geworden. Met de kastjes kan het personeel normaliter hulp oproepen bij alarmerende situaties. Dat gebeurt nu tijdelijk met portofoons. De brandbeveiligingsinstallatie werkt sinds vanochtend ook niet meer in alle gebouwen. Een woordvoerder van Emergis laat weten dat sinds vannacht 'met man en macht wordt gewerkt om alles weer werkend te krijgen'. Wegens de technische problemen heeft de instelling extra personeel ingezet. Naar verwachting werkt alles vanavond weer naar behoren.