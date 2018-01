Hoofdklasser Hoek haalt oud-spits van Tottenham Hotspur

Daniel Akindayini speelde in de jeugd bij Tottenham Hotspur. Hij is de nieuwe spits van Hoek (foto: Tottenham Hotspur)

Akindayini kwam deze week pas op proef bij Hoek, dat dus snel handelt om een nieuwe aanvalsleider in te lijven. Het contact tussen beide partijen werd gelegd door de Belgische voetbalmakelaar Eric Tetaert, die een verleden heeft als trainer van Hoek. Akindayini (23) speelde de afgelopen maanden in Noorwegen voor Gjøvik-Lyn, dat uitkomt op het vierde niveau. Daarvoor speelde de spits in zijn vaderland. Eerst in de jeugd van Tottenham Hotspur, later voor Brighton & Hove Albion en de amateurs van Margate. Voorzitter Art van der Staal hoopt Akindayini zaterdag al te kunnen zien spelen. "Alle papieren zijn richting de KNVB en normaal gesproken kunnen die het binnen twee werkdagen rond maken. Ik heb er dus goede hoop op dat hij kan spelen."

Van Sprundel

De komst van Akindayini heeft alles te maken met het blessureleed van Niek van Sprundel. De spits uit Aardenburg komt sinds eind oktober met ernstige liesklachten en staat de rest van het seizoen aan de kant. Het is zelfs nog niet zeker of Van Sprundel nog terug kan keren op het veld. De Zeeuws-Vlaamse spits heeft zijn hoop gevestigd op een arts in Almelo voor zijn herstel. Een operatie is geen optie voor Van Sprundel.

Niek van Sprundel na zijn doelpunt Hoek tegen Heracles (foto: Orange Pictures)

Nog een testspeler

Hoek is bezig om misschien nog een aanvallende versterking te halen. Alex Assontsa (19) uit België is op proef bij de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser. Of hij net als Akindayini blijft is nog afwachten. "Hij zal de komende tijd nog meetrainen en dan zullen de technische staf en de technische commissie een besluit nemen", aldus Van der Staal.