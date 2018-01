Lion Foods verhuist naar Kapelle na brand Sint-Maartensdijk

Zo moet de nieuwe vestiging van Lion Foods in Kapelle eruit gaan zien. (foto: Lion Foods)

De nieuwe fabriek wordt op industrieterrein de Smokkelhoek gebouwd, naast het zusterbedrijf TOP Taste. Naar verwachting start het bedrijf eind juli de productie. Klanten van Lion Foods krijgen momenteel hun spullen vanuit de productielocatie in Kruiningen en de fabriek van Top Taste in Kapelle.

Kapelle gaat sneller

De afgelopen twee maanden voerde het bedrijf intensief overleg met de gemeentes Tholen en Kapelle over de herbouw. Omdat de herbouw in Kapelle het snelst gerealiseerd kan worden, heeft de directie voor deze locatie gekozen.

In Sint-Maartensdijk woedt een grote uitslaande brand. (foto: HV Zeeland)

Verwoestende brand

In de fabriek van Lion Foods aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk brak in de nacht van zondag op maandag 13 november 2017 brand uit. De brand startte in het magazijn, maar sloeg door de harde wind en het aanwezige verpakkingsmateriaal al snel over naar het kantoor van het bedrijf. Brandweermannen waren de hele dag in touw om de brand onder controle te krijgen, maar konden niet voorkomen dat het bedrijf tot op de grond toe afbrandde.

