Prachtdier of killer; wat moeten we met de vos?

Het onderzoek richtte zich onder meer op waar de vossenpopulaties zitten, wat de mogelijke schade is en wat de effecten zouden kunnen zijn als de populaties groter worden. Want inmiddels is de vos niet meer weg te denken uit Zeeland.

Ik zet de radio hard aan in het kippenhok om de vos weg te jagen." Hobbydierhouder Roman Hemelsoet

De analyse vormt de onderbouwing voor het wel of niet nemen van extra maatregelen tegen de vos. En omdat de een het een aanwinst voor de natuur vindt en de ander hem als vijand ziet, mochten alle belanghebbende groeperingen meepraten, zoals natuurorganisaties, vogelbescherming, ZLTO, waterschap, jagersverenigingen en de Wildbeheer Eenheden.

Doodgereden vos bij Vrouwenpolder (foto: Arco de Visser )

Hobbydierhouders nemen intussen zo hun eigen maatregelen. Sinds Arco de Visser uit Vrouwenpolder kippen kwijtraakte sluit hij ze 's nachts altijd op in het nachthok. En Roman Hemelsoet in het Zeeuws-Vlaamse Zandstraat heeft een radio in zijn kippenhok geplaatst, die hij 's middags aanzet om de vos af te schrikken.

Nu ook overdag

Volgens Hemelsoet laat de roodbruine rover zich nu ook al overdag zien. "Ik vind dat de vos actief bestreden moet worden, hij heeft geen natuurlijke vijand. Hij heeft hier in de omgeving alle kleine vogels opgegeten."

Anderen hangen een nachtcamera op, zoals de familie De Later in het Walcherse Serooskerke. Die registreerde een aantal keren een vos op hun terrein.

Vos bij Serooskerke op Walcheren, maart 2016 (foto: familie De Later)

De vos mag nu bejaagd worden, tussen zonsopgang- en zonsondergang. Op verschillende plekken in Zeeland werken natuurorganisaties al met rasters en andere afzettingen, om broedvogels in natuurgebieden te beschermen.

Gaten in onze dijken

Jagers zijn nu bezig met het in kaart brengen van de vossenpopulatie. Ze hopen dat ze met die gegevens in de hand toestemming krijgen om ook 's nachts op de dieren te mogen jagen. Want volgens de jagers zijn de vossen funest voor allerlei broedvogels en graven ze ook nog eens gaten in onze dijken.

