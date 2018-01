Zware westerstorm verwacht, KNMI geeft code oranje af

Westerstorm op Neeltje Jans (archieffoto) (foto: Laura Knol )

De harde wind veroorzaakt naar verwachting veel overlast in de ochtendspits. Volgens het weerinstituut zijn er in de tweede helft van de ochtend tot aan het begin van de middag in het zuidwesten, westen, midden en later oosten van het land tijdelijk zeer zware windstoten mogelijk van 100 tot 120 kilometer per uur.

Vanavond koelt het in Zeeland af tot ongeveer vijf graden. Later in de nacht zal de wind toenemen in kracht. Later op de dag neemt de wind sterk in kracht af.

De NS laat weten dat er morgen minder treinen rijden vanwege de weersomstandigheden. Op de trajecten waar normaal meer treinen rijden dan eens in het halfuur, gaat dan eens in het halfuur een trein rijden. Hierdoor ontstaat meer ruimte om eventuele problemen op het spoor, zoals omgewaaide bomen, te verhelpen.