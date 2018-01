Adriaan wil een McDonald's op Schouwen-Duiveland

De McDonald's is het lievelingsrestaurant van de 7-jarige jongen uit Ellemeet. Hij vindt het eten lekker en heeft het er naar zijn zin. Het zelf bouwen van een vestiging wordt lastig voor burgemeester Gerard Rabelink, maar hij vond de vraag zo leuk dat hij de jongen en zijn moeder vandaag mee nam naar de McDonald's in Goes.

Daar werden ze ontvangen door Eunice Koekkoek van McDonald's Nederland en kregen ze een rondleiding door de keuken. Adriaan mocht een kindermenu samenstellen en dat samen met de burgemeester opeten.

Een tijdelijke vestiging

Koekkoek had nog een kleine verrassing voor Adriaan in petto: "Heel misschien openen we in de zomer in de buurt van jouw woonplaats een tijdelijke vestiging van onze keten." Adriaan reageerde blij, want: "Ik vind McDonald's leuk en mijn favoriete eten daar is frietjes met een hamburger."