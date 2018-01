'Verbod op pulsvissen moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid'

CDA-Kamerlid Jaco Geurts (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren stemde een meerderheid in het Europees Parlement voor een totaalverbod op pulsvissen, terwijl die nieuwe vismethode door Nederlandse vissers en politici als minder belastend voor het milieu wordt gezien. Geurts zegt de strijd nog niet op te geven en noemt de uitslag 'een hard gelag' en 'een ongelofelijke dreun'. Hij wil van het kabinet weten welke vervolgstappen er nog genomen kunnen worden zodat het besluit nog kan worden teruggedraaid.

Fake news

Hij heeft geen goed woord over voor de lobby van Franse en Engelse vissers tegen het pulsvissen. "Er is bewust fake news verspreid, bijvoorbeeld over het breken van ruggengraten van vissen, dat is absoluut niet de dagelijkse praktijk. En dat terwijl er al wel allerlei wetenschappelijke feiten over beschikbaar zijn."

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil dat verbod op pulsvisserij wordt teruggedraaid

"Op basis van fake news en om de eigen belangen te beschermen, namelijk die van de eigen vissers, wordt er dan zo'n besluit genomen", verzucht Geurts. "Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse vissers investeren in innovatieve technieken en dan door deze lobby over de kling worden gejaagd."

'Wel erg veel'

Ondertussen klinkt er onder Nederlandse politici in Europa ook een ander geluid. Namelijk de vraag: hoe heeft Nederland het zo ver kunnen laten komen? Want er zijn wel erg veel vissersboten uitgerust met een pulskor. Dat zijn er 84, waarvan er 23 van Zeeuwse vissers zijn, allemaal onder het mom van onderzoek. Maar was het dat wel? Was het niet een puur commerciële keuze van de vissers, omdat ze minder brandstof hoeven te gebruiken?

De pulskotter ARM-7 uit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

"De Nederlandse vissers hebben toestemming gekregen om bij 5 procent van hen een pulskor in te bouwen, maar we zitten nu op 28 procent", zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Door zo veel vissersboten met deze techniek uit te rusten heeft de Nederlandse vissersvloot veel van hun buitenlandse collega's tegen zich in het harnas gejaagd."

'Hand in eigen boezem'

Tegelijkertijd is hij het wel eens met Geurts dat het anti-pulsvissen-kamp zwaar geleund heeft op de verdraaiing van feiten. "Maar we moeten ook de hand in eigen boezem steken. Want we hadden zelf ook harder kunnen lobbyen tegen het verbod."

Zelf denkt Eickhout dat het nog wel haalbaar moet zijn om een vergunning te krijgen voor een deel van de Nederlandse vissers. "Wellicht is het mogelijk om een compromis te bereiken, waardoor toch vijf procent van de Nederlandse vissers mag doorgaan met het pulsvissen."

Justin Tiano doet onderzoek bij het NIOZ naar pulsvisserij (foto: Omroep Zeeland )

Geurts is het niet met zijn Europese GroenLinks-collega eens. "Het uitrusten van die 84 vissers is allemaal in samenspraak met Europa gebeurt, alles met de juiste vergunningen. Dus te zeggen dat het er te veel zijn dat klopt niet."

Onderzoeksresultaten

Ondertussen is het dus nog maar de vraag of Nederland überhaupt nog iets kan doen om een verbod terug te draaien. Dat terwijl wetenschappers tot nu toe in hun voorlopige resultaten gematigd positief zijn.

Zo wordt bij het NIOZ in Yerseke in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor het onderwaterleven. De onderzoeker daar noemt de voorlopige resultaten 'bemoedigend'. De onderzoeksresultaten worden in de loop van dit jaar verwacht.

