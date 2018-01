Visser: 'Twee dagen geleden was m'n bedrijf nog geld waard, nu niet meer'

"Ik geloof het nog steeds niet", vertelt de visser. Zo'n zestig jaar geleden startte de vader van Sinke het bedrijf, toen nog met een houten boot. Een aantal decennia later is het uitgegroeid tot familiebedrijf. De zonen van Sinke werken mee en moeten het bedrijf op een gegeven moment overnemen. Nu hoopt Sinke dat ze dat halen. "Sommige mensen zeggen: kun je dan niks anders gaan doen? Maar dat kunnen we niet. We willen eigenlijk ook niets anders."

Er zitten eigenlijk alleen maar voordelen aan, ook voor milieu-activisten." visser Eddie Sinke

Zeven jaar geleden investeerde Sinke 250.000 euro in pulskorren. Bij deze manier van vissen krijgen platvissen op de bodem een klein stroomschokje, waarna ze omhoogschieten van de grond en in een net terechtkomen. Voor het bedrijf was het een win-win-situatie: beter voor de bodem en het milieu, omdat het schip met de nieuwe korren een stuk lichter is en dus minder brandstof verbruikt. Ook is het een stuk efficiënter.

Het was de redding voor de visser, die voor de komst van de pulskorren nauwelijks het hoofd boven water kon houden. Sinke: "Er zitten eigenlijk alleen maar voordelen aan, ook voor milieu-activisten. Minder brandstof, minder CO2-uitstoot. Er liggen rapporten en alles is positief."

'Beslissing gemaakt op basis van emoties'

Vlissingen is de pulskorhoofdstad van Zeeland: alle vijftien kotters die hier hun vis aanvoeren, maken gebruik van de techniek. "Het is heel droevig dat een paar groepen vissers en milieuclubs de zaak opstoken met valse informatie", aldus Foort Lokerse, directeur van de visveiling in Breskens en Vlissingen. "Dat is eigenlijk niet hoe democratie zou moeten werken. De beslissing is genomen op basis van emoties." Volgens Lokerse zullen veel rederijen failliet gaan als de plannen van het Europese Parlement doorgaan.

