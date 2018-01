Ezra Schouls (11) draagt zelfgeschreven gedicht voor tijdens 65e herdenking watersnoodramp

De jury bestond uit burgemeester Rabelink, Lianne Kooijman van het watersnoodmuseum en Karel Leeftink, de stadsdichter van Middelburg. "Ik let vooral op hoe het gedicht eruitziet, hoe het klinkt en natuurlijk de inhoud", vertelt Leeftink. Kooijman vond het lastig een winnaar te kiezen. "Er zitten zeker talenten tussen en ik vind het heel bijzonder dat de kinderen de moeite hebben genomen om er een gedicht over te schrijven."

Van elke basisschool deden twee kinderen mee aan de wedstrijd. Ezra is vereerd dat zij haar gedicht mag voordragen tijdens de herdenking. "Ik heb weer wat nieuws bereikt en daar ben ik heel trots op. Ik vind het heel mooi om voor zoveel mensen straks mijn gedicht te kunnen voorlezen".

De winnaars op een rij: Ezra Schouls (1), Nasrin Ashoori en Vera Kamp (2), Elin Buijs (3) (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Nannie Dorst, mede-organisator van de wedstrijd, is het een eenmalige actie. "We wilden iets speciaals doen voor de 65e herdenking en het is best een hele organisatie," vertelt Dorst. Nadat de jury de winnaar bekend had gemaakt, kreeg iedereen een cadeau mee en een uitnodiging van burgemeester Rabelink om een rol te spelen bij het bloemen leggen tijdens de 65e herdenking van de watersnoodramp.