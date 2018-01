​Trainer Veenstra blijft bij hoofdklasser GOES

Rogier Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

Veenstra (30) kwam afgelopen zomer over van Zeelandia Middelburg en presteert verrassend goed met promovendus GOES in de hoofdklasse. De club staat vierde en heeft slechts vier verliespunten meer dan koploper OSS 20. Aanstaande zondag wordt de competitie in de hoofdklasse B hervat. GOES speelt dan in Limburg tegen Groene Ster.