Onderzoeker pulsvisserij teleurgesteld: 'Ze hebben valse informatie verspreid'

"Ze hebben valse informatie verspreid", aldus Rijnsdorp. "De feiten zijn er wel, ook vanuit eerdere onderzoeken, maar de onjuiste informatie is gebruikt. Het doembeeld van bijvoorbeeld overbevissing dat geschetst wordt in de campagne, klopt van geen kant." Uit onderzoek van Rijnsdorp blijkt tot nu toe dat alleen kabeljauw soms last heeft van het gebruik van de pulskorren. "En zelfs dat is maar in hele lichte mate, maximaal tien procent." Een enkele kabeljauw overleeft het niet en belandt op het bord bij de consument.

Justin Tiano doet onderzoek bij het NIOZ naar pulsvisserij (foto: Omroep Zeeland )

Het onderzoek van Rijnsdorp loopt nog tot 2020. En ondanks de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement is hij positief. "We maken het sowieso af. Het is een tegenslag dat het Europees Parlement dit heeft besloten, maar in Brussel is niet alleen het parlement aan zet. Ook de Ministerraad en de Europese Commissie hebben er iets over te zeggen."

Onderzoeker Adriaan Rijnsdorp over de effecten van pulsvisserij

Rijnsdorp hoopt dat de drie partijen toch nog een compromis sluiten waarmee de pulsvisserij niet helemaal van de agenda verdwijnt. "Ik hoop in ieder geval dat we zover komen dat we de resultaten van het onderzoek kunnen presenteren. Dan zou er weer een beslissing kunnen komen op basis van de feiten."

Lees ook: