Zeeland wordt wakker: GenX, onderzoek pulsvisserij en parkeerboetes

Pulskotter de ARM-7 uit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Valse informatie

Het effectonderzoek van pulsvisserij loopt nog, maar het Europees Parlement stemde deze week al voor een verbod van het vissen met pulskorren. Op basis van valse informatie, vindt onderzoeker Adriaan Rijnsdorp.

Lees ook:

De waterzuivering in Bath. (foto: Bron: waterschap Brabantse Delta)

GenX bij rioolwaterzuivering

In het rioolwater en het gezuiverde water bij rioolwaterzuivering in Bath zijn verhoogde waarden van GenX aangetroffen. GenX, een technologie die gebruikt wordt om coatings te maken, is volgens het RIVM kankerverwekkend. Volgens waterschap Brabantse Delta gaat het niet om hoge concentraties en liggen de waardes onder de drinkwaternorm. Er komt wel een vervolgonderzoek.

Lees ook:

Archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Intrekken parkeerboetes

De gemeente Vlissingen maakte gisteren bekend dat ze ongeveer dertig parkeerboetes kwijtscheldt. De boetes werden afgelopen dinsdag uitgedeeld op de parkeerterreinen bij bioscoop Cinecity. Doordat vandalen er met de stickers van de nieuwe parkeertijden vandoor gingen, wisten automobilisten niet dat ze na 18.00 uur ook nog moesten betalen.

Lees ook:

Het wordt onstuimig vandaag (foto: Marianne Pennarts via Flickr Omroep Zeeland)

Het weer

Vanochtend enige tijd zuidwester- tot westerstorm met zeer zware, verraderlijke windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur. Vanmiddag gaat de wind snel afnemen. Verder af en toe een bui, soms even ruimte voor de zon en 8 tot 10 graden.