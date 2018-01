Deel dit artikel:











LIVE: Storm in Zeeland, de wind neemt af

Tussen 09:00 uur en 14:00 uur is code oranje afgegeven in Zeeland wegens de storm. Om half acht werd voor het eerst in 11 jaar windkracht 10 gemeten. Volg de laatste ontwikkelingen via ons liveblog.

Storm in Vlissingen (foto: Ellen Rottier-Koppejan)