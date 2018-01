Deel dit artikel:











Geen treinen en Westerscheldeferry uit de vaart Geen treinen en Westerscheldeferry uit de vaart (foto: Omroep Zeeland)

In het hele land rijden voorlopig geen treinen door de storm. Hoe lang dit gaat duren is onbekend, de storm is in Zeeland al over zijn hoogtepunt heen. De Westerscheldeferry was tot 11.48 uur uit de vaart vanwege de storm.

Door een kapotte bovenleiding reden er vanaf 10.00 uur al geen treinen in Zeeland. Volgens de reisplanner van de NS kan er vanaf 15.00 uur weer met de trein worden gereisd. Reizigers in Zeeland moeten daarna ook nog rekening houden met vertraging, omdat de NS een aangepaste dienstregeling heeft. Volgens de NS wordt het zekere voor het onzekere genomen. Door het uitvallen van treinen moet de reiziger rekening houden met langere reistijden en meer drukte in de treinen.