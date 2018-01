Deel dit artikel:











Zeelandbrug afgesloten na ongeluk; twee auto's gekanteld

De Zeelandbrug is voorlopig afgesloten voor verkeer vanwege twee gekantelde auto's op de brug. De verwachting is dat de Zeelandbrug halverwege de middag weer open is voor het verkeer.

Zeelandbrug afgesloten voor het verkeerk (foto: Omroep Zeeland) Het eerste ongeluk gebeurde rond 09.00 uur. De Zeelandbrug was toen net aangewezen als omleidingsroute voor de gesloten Oosterscheldekering. Rijkswaterstaat had de rijbanen over de kering afgesloten vanwege de storm. De Oosterscheldekering is iets voor 12.00 uur weer open gegaan voor het verkeer. Lees ook: LIVE: Storm in Zeeland, windkracht 10