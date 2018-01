'Schets op huurbasis naar Go Ahead Eagles'

Siebe Schets in het shirt van FC Twente (foto: Orange Pictures)

Schets maakte in 2013 de overstap van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) in Vlissingen naar de jeugdopleiding van FC Twente. Vorig seizoen scoorde Schets in de Tweede Divisie twee goals in elf duels voor de beloften van FC Twente.

Dit seizoen kwam hij, door een blessure, nog niet in actie in de Derde Divisie. Schets zal in Deventer waarschijnlijk aansluiten bij het beloftenteam.