North Sea Port boekt eerste record

North Sea Port boekt in haar eerste gezamelijke jaarcijfers meteen records. (foto: omroep zeeland)

De havens van Gent en Zeeland zijn met elkaar samengegaan onder de nieuwe naam North Sea Port. De cijfers die het gefuseerde havenschap nu presenteert, is de optelsom van Gent en Zeeland, die in 2017 nog los van elkaar opereerden. Maar ook apart boekten ze vorig jaar betere cijfers. Het gaat om de aan- en afvoer van goederen via zeeschepen en binnenvaart.

Zeeland

De Zeeuwse havens zagen in 2017 ruim 34 miljoen ton goederen komen en gaan via zeeschepen. Dat is bijna drie procent beter dan in 2016. De groei zat vooral bij vloeibare bulk zoals olie, droge bulk zoals kolen en bij containers.

Gent

Het havengebied Gent deed het nog beter met een groei in zee-overslag van bijna 12 procent tot een totaal van 32,5 miljoen ton; het beste resultaat ooit voor deze haven. De groei zit voornamelijk in droge bulk; in Gent gaat het onder meer om graan en ijzererts.

Binnenvaart

De havens van Gent en Zeeland deden het ook goed met de goederenoverslag via binnenvaartschepen; Zeeland zag de goederenoverslag via de binnenvaart stijgen tot tot 33,5 miljoen ton uit, wat het beste Zeeuwse resultaat ooit is. Gent boekte een groei met 5,1 procent, waardoor de overslag via de binnenvaart hier uitkwam op ruim 23 miljoen ton.

North Sea Port is de naam van de fusiehaven van Zeeland en Gent (foto: Omroep Zeeland)

Haven-top 10

Door de fusie tussen de havens van Gent en Zeeland in North Sea Port, zijn de havens in één klap in de Europese haven-top 10 gekomen. North Sea Port noemt de overslag van bulkgoederen de absolute specialiteit van met onder meer ijzererts, kolen, voeding, granen en meststoffen. Maar ook met de overslag van stukgoed als staal, papier, hout, fruit en projectlading nestelt North Sea Port zich aan de top van de Europese havens.

Grond

Naar eigen zeggen heeft North Sea Port nu nog zo'n 1000 hectare grond beschikbaar voor bedrijven die zich in de havens van Zeeland of Gent willen vestigen. In Zeeland is vorig jaar 19,5 hectare grond uitgegeven, 8,3 hectare is verkocht, en 11,2 hectare ging in erfpacht. In Gent is 25,1 hectare uitgegeven.