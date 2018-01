Deel dit artikel:











Vader cel in voor jarenlang misbruik minderjarige dochter

Een 71-jarige man uit Aardenburg moet voor 28 maanden de cel in. Hij misbruikte zijn dochter in de periode 1981 tot en met 1988. De vrouw was vijf jaar oud toen het misbruik onder de douche begon.

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland) De man zou zijn beide dochters jarenlang hebben misbruikt, maar de zaak van de oudste dochter bleek bij aangifte te zijn verjaard. Haar verklaring werd in het vonnis toch meegewogen. Het vonnis valt lager uit dan de eis van de officier van justitie. Twee weken geleden eiste het OM 36 maanden cel tegen de verdachte. Lees ook: Slachtoffer misbruik: 'Mijn kindertijd is van me afgepakt'