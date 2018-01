Deel dit artikel:











Axelse afpersingszaak voorlopig uitgesteld, één verdachte op vrije voeten

De afpersingszaak tegen een 40-jarige man uit Axel en een 44-jarige man uit Terneuzen is voorlopig uitgesteld. In de zaak is een nieuwe getuige gevonden. De getuige, een man zonder vaste woon- of verblijfsplaats, was eerder onvindbaar. De politie heeft hem alsnog opgespoord zodat hij de komende tijd gehoord kan worden. De man uit Axel blijft nog vastzitten, de man uit Terneuzen mag de zaak in vrijheid afwachten.

Politiecontrole bij clubfeest No Surrender in Clinge (foto: Politie Zeeland-West-Brabant) De verdachten zouden vorig jaar juni in een horecagelegenheid in Axel vijfduizend euro hebben geëist van twee personen. De 40-jarige man uit Axel zou later die avond ook bij de ouders van de benadeelde aan de deur hebben gestaan om geld op te eisen. Beide verdachten zouden lid zijn van motorclub Brotherhood The Kings, gelieerd aan No Surrender. Grootschalige politieactie De verdachten werden in juli bij een grootschalige politieactie in de gemeente Terneuzen aangehouden. Daarbij werd ook een 36-jarige man uit Terneuzen opgpakt voor het bezit van een nepwapen. Hij moest vandaag ook voor de rechtbank verschijnen, maar kwam niet opdagen. 'Ik stond daar maar gewoon.'" De 44-jarige verdachte Beide mannen ontkennen hun betrokkenheid bij de zaak: "Ik heb niemand iets verkeerds gedaan", zei de 40-jarige man tegen de rechter en de 44-jarige man zei: "Ik snap heel het verhaal niet, ik stond daar maar gewoon." Vrij met contactverbod Omdat het nog een poos kan duren voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, vroegen de advocaten van beide verdachten om de voorlopige hechtenis te schorsen. De rechtbank deed dit alleen in het geval van de 44-jarige man uit Terneuzen. Hij komt morgenochtend vrij, maar mag geen contact zoeken met de benadeelden en de andere verdachte.