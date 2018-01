'Het water had geen tien centimeter hoger moeten komen'

Al veertig jaar wonen Lau en Catrien Huisman in hun huis op de Perkpolderhaven, nummer 1. Ze zagen het water in die jaren af en toe dicht bij hun huis komen, maar zo erg als op 3 januari hadden ze het nog niet meegemaakt. "Het scheelde maar tien centimeter of het water was via de tuindeuren binnengekomen", zegt Lau Huisman.

Huis bijna onder water in Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

We lopen samen met zijn vrouw Catrien rond het huis. Nog steeds zijn de contouren van het hoge water te zien. "Hier ligt bijvoorbeeld haardhout. Dat kwam voorbij drijven toen het water zo hoog stond", vervolgt Lau, terwijl hij op boomstronken wijst die in en buiten de tuin liggen. "De tuin stond ook helemaal onder water."

Vloer al veertig centimeter opgehoogd

In de loop der jaren is de vloer in het huis dertig tot veertig centimeter opgehoogd. "De vloer waar ooit de garage stond is bijna vijftig centimeter verhoogd. Dus we zitten redelijk veilig, hoewel het water onvoorspelbaar blijft", aldus Huisman.

Het waterpeil stijgt nog steeds, ook op de rivieren. Desondanks zal de familie Huisman buitendijks blijven wonen. "Ik ken de Schelde van kinds af aan", zegt Huisman. "Ik hou het al bijna zeventig jaar vol langs de Westerschelde. Daar kan nog wel een generatie bij."

