Twee Belgen opgepakt met hennep en pillen

De twee hadden de hennep bij zich in gripzakken (foto: HV Zeeland)

Rond 00.30 uur zagen surveillerende agenten de auto van de twee richting de Belgische grens rijden. Ze werden staande gehouden voor een algemene controle.

Pillen en poeders

Bij het gesprek viel een van de agenten een grote gripzak met hennep op die uit de zak van de bestuurder stak. In zijn zak zaten ook nog wat pillen en poeders, laat de politie weten. Om wat voor pillen het gaat, is niet bekendgemaakt.

Ook had de andere man in de auto een flinke zak vol hennep bij zich. In totaal ging het om ruim 200 gram, aldus de politie.