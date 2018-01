Politie: een van de drukste dagen ooit door storm

Ongeluk op Zeelandbrug (foto: Douwe de Vries / politie )

Zo waaide er bij Groede een auto de sloot in naast de Scherpbierseweg. De bestuurder, een 77-jarige man uit Groede, raakte niet gewond.

Omver geblazen

Bij Goes is een vrachtwagen met een lege trailer omver geblazen op de Deltaweg, bovenop het viaduct bij knooppunt De Poel. De 63-jarige bestuurder uit Oosterhout is daarbij gewond geraakt en door ambulancepersoneel nagekeken.

Bij Bruinisse is een kleine vrachtwagen vol meubelen op de Philipsdam gekanteld en aan de zijkant van de weg terecht gekomen. De bestuurder raakte niet gewond.

In de sloot

Bij Kuitaart belandde een vrachtwagen vol PVC-buizen in de sloot naast de Hulsterweg. De 31-jarige chauffeur uit Goes raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancemedewerkers.

Op de Zeelandbrug raakten twee bestuurders door de wind in de problemen. Een bestelbusje kantelde en de aanhangwagen achter een auto kwam door de wind op de railing naast de weg terecht. Vanwege die twee ongelukken werd de Zeelandbrug urenlang afgesloten.

Politiemeldingen

Tussen 9.00 uur en 12.00 uur kwamen er bij het hele politiekorps Zeeland-West-Brabant in totaal 1.500 meldingen binnen. Dat was veel meer dan bij de jaarwisseling, wat normaal gesproken de hoogste piek is wat politiemeldingen betreft.

