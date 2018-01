Swift hoopt op terugkeer Naomi Zuidweg

Naomi Zuidweg (foto: Omroep Zeeland)

Zuidweg speelde de afgelopen 4,5 jaar in de Korfbal League. Eerst voor OVVO/De Kroon uit Maarssen en de afgelopen periode voor KZ/Hiltex. Bij de club uit Koog aan de Zaan is Zuidweg inmiddels vertrokken. "Door persoonlijke omstandigheden was ik genoodzaakt om per direct naar Middelburg te verhuizen. Daardoor is het voor mij logistiek niet meer mogelijk om vier keer per week naar Koog aan de Zaan te reizen."

Gisteravond trainde Zuidweg (24) voor met Swift mee. Volgens de speelster is het nog niet zeker dat ze ook weer voor de club gaat korfballen. "Dat is nog even afwachten."

Coach Dennis Plantinga hoopt wel dat hij de rest van de competitie een beroep op Zuidweg kan doen. "Naomi heeft natuurlijk veel ervaring. Ze is een goede aanvulling voor de selectie." Wellicht gaat de club een verzoek indienen bij de korfbalbond KNKV om Zuidweg speelgerechtigd te krijgen.

Swift staat op de derde plaats in de overgangsklasse D. De achterstand op de koplopers SDO en GKV bedraagt één punt. Zaterdag speelt Swift tegen Antilopen.