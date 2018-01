Afname ww'ers op Schouwen het sterkst

De daling is in Zeeland nog iets sterker dan in de rest van Nederland. De gemeente Schouwen-Duiveland laat de grootste afname zien.

Bouw van de Sluiswachter in Terneuzen in 2017 begonnen (foto: Omroep Zeeland)

In één jaar tijd heeft Schouwen het aantal WW'ers met 202 mensen zien afnemen, dat is dertig procent minder. Het werkloosheidspercentage is daar inmiddels 2,7 procent. Zo laag is het cijfer trouwens nu ook in Borsele, Kapelle en Reimerswaal. Alleen Veere, met 2,6, doet het nog iets beter.

Ook in Vlissingen was er een afname, maar het is nog steeds de Zeeuwse stad met absoluut en relatief de meeste werklozen: 954 WW-uitkeringen, 4,2 procent van de beroepsbevolking.

Bouw

De bouw is in Zeeland de sector die verhoudingsgewijs het sterkst is aangetrokken: 44 procent minder werklozen. Ook de handel heeft het afgelopen jaar veel meer mensen in dienst genomen. Maar in absolute aantallen zijn het de uitzendbureaus die de meeste mensen aan het werk hebben geholpen: 280 mensen meer dan in 2016. Van die mensen is het niet bekend in welke sectoren zij (tijdelijk) aan de slag zijn gegaan.