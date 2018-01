Laatste storm met windkracht tien was elf jaar geleden

Volgens de weerman is het toeval. "In januari is het altijd wat onstuimiger. Dat is heel normaal. De kracht van de wind is wel uitzonderlijk. Het gebeurt maar zelden dat het in Zeeland windkracht tien is."

De laatste zware storm in Zeeland (uurgemiddelde 10 Bft) was op donderdag 18 januari 2007." Weerman Jos Broeke

Zeeuwen niet onder de indruk

Er was nauwelijks iemand op het strand van Westkapelle te vinden. Broeke houdt zijn capuchon stevig vast en toch blijft de weerman er rustig onder. "Wij Zeeuwen zijn er nooit zo van onder de indruk. Ik heb weleens meegemaakt dat het harder waaide, hahaha!"

