Goese gezagvoerder breekt record met Boeing 787

Een Boeing 787 Dreamliner van Norwegian Air (foto: David Charles Peacock)

Van Dam wist het toestel maandag 5 uur en 13 minuten na het opstijgen in de Verenigde Staten in Engeland aan de grond te zetten. Het vliegtuig haalde een topsnelheid van 1.250 kilometer per uur. Dat kwam voornamelijk door de wind in de rug.

Nog iets sneller

"Als we geen last hadden gehad van turbulentie dan hadden we zelfs nog iets sneller kunnen vliegen", zei Van Dam tegen luchtvaartnieuws.nl.

Het vorige record stond op naam van British Airways. Die maatschappij wist de vlucht in januari 2015 te maken in 5 uur en 16 minuten.

De Dreamliner heeft als subsonisch toestel dan wel het record gebroken, maar het absolute record blijft behouden aan de supersonische Concorde. Dat vliegtuig vloog het traject in 3 uur.