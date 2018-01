Heel Walcheren aan de app WaakSamen

Leden van BuurtWhatsapps in de gemeenten Middelburg en Vlissingen kregen in Middelburg informatie over die nieuwe app. De gemeente Veere werkt als sinds maart vorig jaar met de app als pilot. Volgens Bas Kreijveld van de WaakSamenapp is de app een toevoeging op al bestaande apps. "De melding van een verdachte situatie wordt automatisch doorgestuurd naar de meldkamer van de politie. Maar ook naar de gemeente, en die kan met die informatie kijken of er meer bijvoorbeeld boa's naar bepaalde wijken moeten waar veel overlast is."

De app werkt met een aantal druktoetsen waarmee kan worden weergegeven hoe de verdachte er uit ziet, met welk voertuig die rijdt en waar die heen is gelopen. Die informatie, plus een foto van de verdachte situatie, worden naar de politie gestuurd en ook de gemeente. Ook kan 112 of 0900 8844 gebeld worden. Vervolgens kan deze informatie verspreid worden via de bestaande BuurtWhatsapp.

Teveel knoppen indrukken

Riaan Lous van de BuurtWhatsapp Reijershove in Middelburg ziet er niet zo veel in. "Ik heb het idee dat ik teveel toetsen moet indrukken voordat het aankomt bij de politie. In mijn geval bel je 112 en licht je de buurtWhatsapp in. Dat is veel sneller." Hij weet nog niet of ie mee gaat doen. Bedoeling is dat Vlissingen en Middelburg voor een half jaar meedoen aan de pilot, daarna zal worden geëvalueerd of de app WaakSamen definitief zijn intrede zal doen in de bestrijding van overlast en bedreigende situaties.

Lees ook: