Lesley Kerkhove wint in Kuala Lumpur voor het eerst een WTA wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor de uit Zierikzee afkomstige speelster voor het eerst dat Kerkhove in het hoofdtoernooi van de Australian Open speelde. Eergisteren werd ze op het laatste moment toegevoegd, omdat een ander koppel zich had teruggetrokken.

Lees ook: