Treinen rijden weer, stormschade hersteld

Boom op bovenleiding bij Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Door kapotte bovenleidingen reden er sinds donderdagmorgen geen treinen meer in Zeeland. Tussen Oost-Souburg en Middelburg viel er een boom op het spoor waardoor er geen treinverkeer meer mogelijk was.

Volgens Eikelboom is er nog nooit zoveel schade geweest aan het spoor. In heel Nederland gaat het om 150 plekken waar schade was. Op 70 plekken waren er bomen op het spoor gevallen.