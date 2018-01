Supercross geeft Mark Boot vleugels

De Supercross in Goes is een evenement waar Mark Boot elk jaar weer naar uitkijkt. "Het is gewoon iets speciaals", legt de motorcrosser uit Burgh-Haamstede uit. "Er komen heel veel mensen op af en die moedigen met name mij aan. Ik ben namelijk de enige Zeeuw die meedoet bij de inters. Dat geeft vleugels."

Mark Boot rijdt in de Zeelandhallen een thuiswedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Indoor versus outdoor

Mark Boot rijdt normaliter vooral outdoor, maar ieder jaar maakt hij voor de Supercross in Goes een uitzondering. "Dat maakt het wel extra lastig voor mij, omdat ik zowat één keer in het jaar een wedstrijd indoor rijd. Je moet toch telkens weer even dat gevoel krijgen, maar gelukkig kan ik me snel aanpassen. Ik kan natuurlijk niet opboksen tegen de toppers, maar dat is geen schande. Voor hen is het een specialiteit, ik doe het er maar bij."

De verschillen tussen de crossen outdoor en indoor zijn immers groot volgens Boot. "Je hebt indoor ontzettend weinig tijd om na te denken en je moet daardoor extra alert zijn. Als je een klein foutje maakt, dan heb je daar zeker nog twee à drie bochten last van. Het is dus echt een vak apart."

Mark Boot kon voorafgaand aan de Supercross op het parkoers trainen in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

De finale halen

Mark Boot stond al vaak in de finale bij de inters, maar in aanloop naar de volgende editie is hij terughoudend. "Het is afwachten wat het wordt. Ik wil laten zien dat er in Zeeland ook nog iemand is die kan crossen. Ik hoop de finale te halen. Als me dat lukt, ben ik al heel tevreden en heb ik mijn hoofddoel gehaald."