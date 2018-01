Zeeland wordt wakker: Treinen, Kerkhove en Supercross

Boom op bovenleiding bij Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Treinen rijden weer

De treinen rijden weer in Zeeland. Volgens Jaap Eikelboom van ProRail is er hard gewerkt om alle schade aan het Zeeuwse spoor te herstellen.

Lees ook:

Lesley Kerkhove wint in Kuala Lumpur voor het eerst een WTA wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Uitgeschakeld

Lesley Kerkhove is uitgeschakeld op de Australian Open. In de tweede ronde van het damesdubbeltoernooi verloor ze met haar wit-Russische partner Marozava

Lees ook:

Mark Boot traint in de Zeelandhallen in aanloop naar de Supercross (foto: Omroep Zeeland)

Supercross

Motorcrosser Mark Boot uit Burgh-Haamstede is de enige Zeeuwse deelnemer in de hoogste categorie van de Supercross. Hij haalde in Goes regelmatig de finale. Ook dit jaar heeft de 26-jarige crosser van de finale een doel gemaakt.

Lees ook:

Een keur aan watervogels schuilend bij elkaar voor de wind (foto: Arjan van Lomwel | Verzeeuwigd)

Het weer

Er zijn vandaag zonnige perioden, maar er kan lokaal ook een regen- of hagelbui vallen. Het wordt maximaal 6 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.