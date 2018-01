BLØF op festival Graauwrock

(foto: Omroep Zeeland)

Het jaarlijkse festival in Graauw is dit jaar op 10 mei. Het is voor het eerst dat BLØF op het festival speelt.

Wulf en Son Mieux

Naast BLØF komt ook Wulf naar Graauw. De Nederlandse zanger had vorig jaar een zomerhit met Mind Made Up. De Haagse band Son Mieux heeft een aantal flinke hits waaronder de 3FM Megahit Easy.