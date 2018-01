Deel dit artikel:











PVV: meer aandacht voor dialect en Zeeuwse tradities

De PVV in Terneuzen gaat met dertien kandidaten de gemeenteraadsverkiezingen in. Op Tholen staat zes mensen op kieslijst van de PVV. Het zijn in Zeeland de enige twee gemeenten waar de partij van Geert Wilders meedoet aan de verkiezingen in maart. Beide afdelingen willen meer aandacht voor het dialect in het Zeeuwse onderwijs.

PVV Terneuzen met Geert Wilders (foto: Geert Wilders / Facebook) De namen van de lijsttrekkers, Patrick van der Hoeff (PVV Terneuzen) en Vincent Bosch (PVV Tholen) waren al langer bekend. Tegelijkertijd met het publiceren van de twee kandidatenlijsten is het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Beide programma's hebben de titel 'duidelijke taal' meegekregen en bevatten veel overeenkomsten in tekst. Meer aandacht voor dialect De PVV wil op Zeeuwse scholen extra aandacht voor de Zeeuwse geschiedenis en tradities. Ook het dialect moet volgens beide afdelingen meer aandacht krijgen in het onderwijs. De PVV in Terneuzen wil dat de huidige moskeeën in de gemeente gaan sluiten. Op Tholen maakt de partij zich sterk voor een eigen huisartsenpost en de terugkeer van het politiebureau. PVV Tholen met Geert Wilders (foto: Geert Wilders / Facebook) Op Tholen maakt de PVV zich sterk voor goede ontsluitingen van de A4, zodat Thoolse bedrijven nog meer profiteren van de nieuwe snelweg. De Westerscheldetunnel moet volgens de PVV Terneuzen weer onder beheer van het Rijk worden gebracht om de kosten te verlagen. Het vervroegd tolvrij maken van de tunnel is volgens de partij onbetaalbaar. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. Lees ook: PVV doet mee aan verkiezingen in Terneuzen en Tholen