Deel dit artikel:











1,4 miljoen euro schade in Zeeland

Bij ZLM Verzekeringen in Goes en De Zeeuwse in Middelburg zijn tot nu toe 650 schademeldingen uit Zeeland binnengekomen na de storm van gisteren. Het schadebedrag wordt geschat op 1,4 miljoen euro.

Het grootste deel van de schademeldingen bij ZLM, 1.400, komt uit Noord-Brabant. ZLM gaat uit van een schadebedrag van 1.000 euro per melding. Bij de vorige storm, begin dit jaar, waren er 150 schademeldingen in Zeeland. De meeste meldingen bij verzekeraar De Zeeuwse komen van agrariërs. Volgens de verzekeraar is die sector gevoelig voor storm, zeker als het windkracht 10 is. Er zijn meldingen van afgewaaide daken en bomen op auto's. Zware storm De storm woedde gisterochtend. Met windkracht 10 was het de zwaarste storm sinds 2007. Stormschade in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Laatste storm met windkracht tien was in 2007

Teruglezen: dit was de storm in Zeeland

Geen grote schade na storm