'Als ik het had geweten, dan had ik het scherper gesteld'

gezagvoerder Harold van Dam (foto: Facebook)

Bij Omroep Zeeland vertelde Van Dam dat hij het record nog scherper had kunnen stellen. "Dan hadden we wel lager moeten vliegen, maar dan had je weer veel meer turbulentie gehad." Volgens de piloot wil je dat de passagiers niet aandoen, want dan wordt er koffie gemorst.

Tussen Noord-Amerika en Europa wordt altijd harder gevlogen dan in de tegenovergestelde richting, omdat er altijd een oostelijke luchtstroom is. Afgelopen maandag waren de omstandigheden helemaal ideaal door een harde meewind.

'Ik wist pas veel later van het record'

Volgens Van Dam is niet alleen de wind van invloed, ook het vluchtplan is bepalend. "Soms is het druk waardoor je niet de ideale route kan vliegen." De Goese piloot wist bij het landen ook nog helemaal niet dat hij record had gevestigd. Dat hoorde hij pas uren later.

Het vorige snelheidsrecord tussen New York en Londen stond op naam van een vliegtuig van British Airways. In januari 2015 vloog het toestel in 5 uur en 16 minuten van de USA naar Groot-Brittanië.

Harold van Dam bij Zeeland wordt Wakker