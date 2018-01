Veerse Meer decor nieuwe zeilwedstrijd

Eredivisie zeilen in Veere (foto: Omroep Zeeland )

Voor zeegaande jachten wordt jaarlijks, eind augustus, het Breskens Sailing Weekend georganiseerd. Maar voor open zeilboten mist Zeeland, volgens de organisatie, een jaarlijks internationaal 'must do' zeilevenement. De Zeeland Regatta moet daar verandering in gaan brengen.

Speciale baan

Tijdens het eerste weekend van juli worden vanuit de jachthaven Oostwatering bij Veere wedstrijden georganiseerd voor boten uit verschillende klassen zoals Optimist, Laser, Cadet en Europe. Voor een aantal klassen wordt een speciale zogenoemde 'high performance baan' gelegd. Op vrijdag 6 juli zijn er trainingen.

(foto: WV Arne)

Zeeland Regatta wil zo veel mogelijk jeugdige wedstrijdzeilers bijeenbrengen in serieuze competitie op het water en hoopt daarnaast ook aan de wal een aansprekend programma te kunnen brengen rondom het zeilen.

Als deze eerste editie slaagt dan is het plan het evenement jaarlijks op de kalender te zetten en de komende jaren te laten groeien tot een internationaal zeilevenement. In maart komt een website van de Zeeland Regatta online en kunnen de eigenaren van boten zich inschrijven.

Eredivisie zeilen

Veere is de laatste jaren al wel vaker het decor voor zeilwedstrijden; een aantal wedstrijden van de eredivisie zeilen, waar teams uit Wolphaartsdijk en Breskens aan mee doen, spelen zich eind van de zomer af op het Veerse Meer.