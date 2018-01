Opmerkelijk: deze tieners willen de gemeenteraad in

"Ik wil heel graag iets betekenen voor mensen", zegt Wahine Wisse, "misschien kan ik mijn steentje bijdragen." Ze staat op plek acht van het CDA in Reimerswaal.

Ze vindt dat er in Yerseke meer voorzieningen moeten komen voor toeristen en de eigen inwoners. De speeltoestellen op het strandje bijvoorbeeld. "Die waren ineens weg, die moeten weer terugkomen." Ook zouden er bankjes moeten komen op de dijk. Dat maakt het dorp volgens haar aantrekkelijker.

Wahine Wisse, CDA Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Abel van de Sluis staat op plek zes bij het CDA in Kapelle. Politiek is zijn hobby. Hij is al fractieondersteuner bij de CDA-fractie in Kapelle, is hoofdredacteur van het ledenblad van de jongerenorganisatie CDJA en zit namens het CDJA in het algemeen bestuur van het CDA Zeeland. En - o, ja - dit jaar doet hij ook nog eindexamen VWO.

De gemeenteraad is nu veel te vergrijsd, vindt Abel. Het geluid van jongeren moet beter worden gehoord. Zelf vindt hij de sport- en muziekverenigingen belangrijk. "Naast school zijn sport en muziek het belangrijkste voor jongeren. Daar moeten we in blijven investeren.'

Abel verheugt zich al op de komende campagne. Al is plaats zes geen verkiesbare plaats, hij gaat er vol voor: "Ik hoop dat ik genoeg voorkeurstemmen haal."

Abel van de Sluis, CDA Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De CDA-lijsttrekkers zijn apetrots dat ze zulke jonge kandidaten op de kieslijst hebben staan. Zoals profclubs in het voetbal altijd op zoek zijn naar jonge talenten, zo zijn politieke partijen dat ook.

"We zijn heel blij dat een jong iemand kiest voor het CDA, voor de politiek", zegt CDA-lijststrekker Hans de Kunder van Reimerswaal, "En die mensen moet je koesteren." Vandaar plek acht voor Wahine Wisse.

Het is heel belangrijk dat we van alle leeftijdscategorieën mensen binnenboord hebben."" Hans de Kunder, lijsttrekker CDA Reimerswaal

Jonge partijleden brengen ook een heel eigen geluid met zich mee. CDA-lijsttrekker Evert Damen uit Kapelle: "Je merkt dat binnen de fractie er een andere sfeer ontstaat als er ook een jongere is die heel duidelijk zijn mening geeft. En er wordt ook zeker naar hem geluisterd."