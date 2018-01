Deel dit artikel:











Nog geen spoor van voortvluchtige automobilist

De politie is nog steeds op zoek naar de automobilist die vorige week was betrokken bij een aanrijding op de Langevieleweg in Middelburg. Bij het ongeluk raakte een 91-jarige fietser gewond.

Fietser aangereden in Middelburg, automobilist voortvluchtig (foto: HV Zeeland) Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. De politie schakelde de hulp in van Burgernet om de voortvluchtige op te sporen. Er zijn vooralsnog geen bruikbare tips binnengekomen die hebben geleid naar de bestuurder. Audi A4 De politie zoekt een zwarte Audi A4 met in het kenteken 49-TL of 43-TL. De auto heeft bij het ongeluk schade opgelopen aan de rechterkant en heeft zijn rechtersspiegel verloren. Het 91-jarige slachtoffer is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft nog altijd veel last van zijn verwondingen. Lees ook: Fietser aangereden in Middelburg, automobilist voortvluchtig