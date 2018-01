Vlissingse band De Hobbyisten gaat voor het totale plaatje

Kevin van Gorkom en Donald Joosse van De Hobbyisten (foto: De Hobbyisten)

De dag van de première van de clip is niet zo maar een dag. Kevin: "Als je iets nieuws van jezelf naar buiten brengt, voelt dat alsof je je kindje gaat tonen." Donald: "Het was een lange bevalling, maar ik ben trots op het resultaat."

De vorige EP dateert van 2014, maar in de tussentijd heeft de band niet stilgezeten. De Hobbyisten gaf diverse shows en bracht een aantal losse singles uit (Laat Mij, Buurtthug en Frisse Start). Donald: "We hadden dan een leuk nummer, brachten een single uit, maar daarna kwam er geen vervolg. Nu hebben we echt een plan gemaakt voor een EP, zodat je niet elke keer na twee maanden terugvalt."

Totale plaatje

De band nam Mick Jansen in de arm van Urban Umbrella. Kevin: "Dat is een collectief van creatieve mensen die meedenken over het totale plaatje: marketing, podiumpresentatie en sociale media. Alles wat om de muziek heen gebeurt." Donald: "Daardoor konden wij ons lekker op de muziek zelf concentreren."

Hobbyisten VOOR INTERNET

Hybride geluid

De nieuwe plaat is gemasterd door Alan Ward van Electric City te Brussel. Hij werkte eerder voor artiesten als Fresku, Opposites, DuvelDuvel en WuTangClan. Dat heeft geleid tot een nieuwe sound. Kevin: "We noemen het een hybride geluid. Niet alleen akoestische instrumenten, maar met meer elektronische geluiden. Op het podium gaan we nu ook die combinatie maken." Donald: "Je krijgt een dikkere sound, meer 'in je face.' Het publiek wordt erdoor weggeblazen, op een fijne manier."

10 Sec Fame bevat een boodschap voor de huidige generatie. Donald: "Het is makkelijk om je meningen en je foto's te uploaden, maar we vergeten wat voor impact dat heeft op de rest van de wereld." Kevin: "We brengen de boodschap luchtig, maar je ziet hoe mensen hun 10 seconden fame willen claimen."

Kevin van Gorkom (l.b.), Mick Jansen van Urban Umbrella (l.o.), Donald Joosse (r.o.) op bezoek bij Elias den Hollander (foto: Omroep Zeeland)

EP & Vloed ziet de band als een nieuw hoofdstuk. Kevin: "Er gebeurt veel in een band. We hebben een nieuwe drummer, Daniël Sanderse, dat geeft weer een 'boost', maar eerlijk gezegd, voelt het alsof we weer opnieuw begonnen zijn."

Festivals

Deze week werd bekend dat De Hobbyisten op festival Klomppop speelt, maar dat is nog maar het begin. Kevin: "We mikken nu echt op de festivals. Op lange termijn willen we aansluiten bij nationale partijen die interesse hebben om ons weg te zetten in de grote steden."

De videoclip van 10 Sec. Fame, gemaakt door Mick Jansen, gaat vrijdagavond 19 januari in première in jeugdhonk De Poort in Middelburg. De presentatie van EP & Vloed is op 3 februari in De Piek in Vlissingen, met bijdragen van rappers Qube, Cyclo B en Donson, en Dj Robenti. De Hobbyisten bestaat uit Kevin van Gorkom en Donald Joosse (rap), Hugo van Rooijen (toetsen), Jaimy Manuhutu (bas) en Daniël Sanderse (drums).