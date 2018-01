In Renesse gevonden zeehond doodgeschoten met een jachtgeweer

De in Frankrijk doodgeschoten zeehond Dax (foto: CMNF)

De zeehond werd in augustus bij Renesse op het strand gevonden. Hij was verzwakt en werd daarom bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam verzorgd. Daarbij kreeg hij van zijn verzorgers de naam Dax toebedeeld. Toen hij weer op krachten was gekomen, werd hij in oktober weer vrijgelaten in de buurt van Stellendam.

Graag geziene gast

Na zijn vrijlating zwom het dier zo'n 150 kilometer naar het zuiden en kwam terecht in Frankrijk. Daar was de zeehond een graag geziene gast in de haven van Fort Philippe, samen met nog twee andere jonge zeehonden. Eerder deze maand werd het dier dood gevonden op het strand van Salines aux Hemmes de Oye-Plage, nabij Calais.

Kaart van de afgelegde route van de doodgeschoten zeehond Dax (foto: CMNF)

Uit autopsie in de Universiteit van Luik is gebleken dat de zeehond nog leefde toen het noodlottige schot werd afgevuurd. Ook blijkt uit het onderzoek dat het goed met hem ging. Hij verkeerde op dat moment in goede gezondheid en was dus niet opnieuw verzwakt. Verder is op de röntgenfoto's duidelijk te zien dat er honderden hagelkogeltjes in de kop van het beestje geschoten zijn.



Röntgenfoto toont de honderden hagelkogeltjes waarmee zeehond Dax werd doodgeschoten (foto: CMNF)

De dierenbeschermingsorganisatie Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF) schrijft op Facebook: "We zijn diep verontwaardigd door de droevige ontdekking van deze gruwelijke daad."

Onderzoek ingesteld

Samen met andere natuurorganisaties heeft de CMNF een klacht ingediend bij de Franse rijksdienst voor jacht en wilde fauna. Die heeft een onderzoek ingesteld naar het overlijden van het dier, aangezien het een beschermde diersoort is en het doden van zo'n dier daarmee dus verboden is.

De verzorgers die het dier weer op krachten lieten komen bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam zijn teneergeslagen door het droevige nieuws. "Als je zo'n dier weer op ziet krabbelen en weer kunt uitzetten in het wild dan is dit nieuws het laatste wat je wilt horen natuurlijk", zegt bedrijfsleider Karola van der Velde.

De eerste keer

Volgens haar is dit de eerste keer dat een van hun dieren door een stroper is gedood. "We hebben weleens vaker het bericht gekregen dat een dier dat wij hebben verzorgd het niet heeft gehaald en later alsnog een natuurlijke dood is gestorven, maar zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Zeehond Dax kort nadat hij in verzwakte toestand werd gevonden bij Renesse (foto: CMNF)

Van der Velde hoopt dan ook dat de Franse autoriteiten er alles aan doen om de dader te vinden. "Deze dieren zijn beschermd. Dit hoort gewoon niet. Laten we hopen dat de Franse autoriteiten dit onderzoeken en de dader opsporen."