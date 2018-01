'De metalen schuur is door de storm op mijn splinternieuwe auto gewaaid'

"Ik hoorde een enorme klap en wilde naar buiten gaan om te zien wat er aan de hand was, maar dat ging niet omdat de schuur de voordeur blokkeerde", vertelt Van der Graaff. Ze was alleen thuis en is enorm geschrokken.

Heftruck

Via de achterdeur is ze toen naar buiten gegaan. "In mijn straat zijn ze volop aan het bouwen en die bouwvakkers hebben met een heftruck de schuur van de auto heeft getild."

Judith van der Graaff werpt een laatste blik op haar geplette schuurtje (foto: Omroep Zeeland)

Het schuurtje heeft het niet gered en ligt geplet aan de overkant van de straat. "De heftruck heeft hem geplet omdat het te gevaarlijk was om die zo te laten staan. Daarna hebben ze er stenen van de oprit opgegooid zodat die niet weg kon waaien", vertelt Van der Graaff. Naast de resten van het schuurtje ligt ook nog een weggewaaide gieter en andere spullen die uit het schuurtje zijn gevlogen.

Onmacht

Gisteren was Van der Graaff chagrijnig en in paniek, maar vandaag was ze alweer een beetje bekomen van de schrik. "Nu ben ik weer rustig, het komt wel goed. Er zijn geen gewonden gevallen en ik ben blij dat het schuurtje niet op de weg is beland waar mogelijk mensen fietsen en dat de schade bij ons is gebleven."

Judith werpt nog een laatste blik op de platte schuur: "Het is onmacht wat er is gebeurd. Ik vind het wel zonde, maar we gaan gewoon door en heel vlug naar een nieuwe schuur kijken!"

