Dakdekker: Zolang er geen gewonden vallen, vind ik het niet erg dat het stormt

De leraren keken daar gek op toen het dak van de gymzaal afwaaide. "Ik had het niet zien aankomen", vertelt lerares Mirjam Hoondert. "We hadden hem pas geleden nog laten repareren en dachten dat hij nog jaren mee kon."

Plasjes water

Op de vloer van de gymzaal liggen plasjes water en door de gaten in het dak vallen nog druppels. Dakdekkers doen hun best de schade zo snel mogelijk te repareren. "Met dit dak zijn we wel meer dan een dag bezig", vertelt dakdekker Bram van Ast uit Goes.

Het dak van de Stamperiusschool in Wilhelminadorp wordt met spoed gerepareerd (foto: Omroep Zeeland)

Om werk zit Van Ast sowieso niet verlegen, dus de reparaties als gevolg van de storm komen daar nog bovenop. Op zaterdag werken ze daarom met veel collega's door. Toch vindt Van Ast het niet vervelend dat er wat meer werk is: "Het is altijd goed dat we veel te doen hebben. Zolang er niemand ernstig gewond is geraakt, is het voor ons niet erg dat het stormt."

De gymzaal is door het afgewaaide dak onder water komen te staan (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: